POL-LDK: + Lack in Niederscheld zerkratzt + Unfallfluchten in Burg und in Fleisbach +

Dillenburg-Niederscheld: Lack zerkratzt -

Im Lindenweg vergriff sich ein Unbekannter an dem Lack eines roten Suzuki Ignis. Der Wagen parkte zwischen Montagabend (24.01.2022), gegen 17.00 Uhr und Dienstagmorgen (25.01.2022), gegen 10.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 1. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte der Täter den Lack des Suzukis. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Burg: Unfallflucht in der Burger Hauptstraße / Polizei sucht Unfallwagen mit frischem Frontschaden -

Auf rund 10.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den am Dienstagabend (25.01.2022) ein Unbekannter an einem auf der Burger Hauptstraße geparkten Mercedes zurückließ. Der Unfallfahrer fuhr mit seinem beschädigten Wagen in Richtung Herborn davon. Gegen 18.30 Uhr meldete sich ein Verkehrsteilnehmer, weil ihm ein stark beschädigtes Fahrzeug auf der Burger Hauptstraße entgegengekommen war. Wenige Meter weiter entdeckte der Zeuge am Fahrbahnrand des Gegenverkehrs den beschädigten Mercedes. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Flüchtige kurz zuvor in das Heck der gegenüber einem Blumengeschäft geparkten schwarzen E-Klasse gekracht war und sich in Richtung Herborn aus dem Staub gemacht hatte. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und fragt:

- Wo ist seit Dienstagabend in diesem Zusammenhang ein Wagen mit frischem Frontschaden aufgefallen? - Wer hat den Zusammenstoß zwischen 18.20 Uhr und 18.30 Uhr in der Burger Hauptstraße gegenüber dem Blumengeschäft beobachtet? - Wer kann sonst Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Sinn-Fleisbach: Unfallflucht während Physiotermin -

Auf dem Parkplatz einer Physio-Praxis in der Hauptstraße beschädigte ein Unbekannter einen dort abgestellten 3-er BMW. Am Dienstag (25.01.2022), gegen 15.35 Uhr stellte der Besitzer seinen schwarzen Kombi auf dem Parkplatz ab. Gegen 16.10 Uhr kehrte er zu seinem Fahrzeug zurück und entdeckte einen frischen Unfallschaden an der Beifahrertür. Offensichtlich war der Unfallfahrer beim Ein- oder Ausparken gegen die Tür gestoßen. Hinweise zum Unfallfahrer nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

