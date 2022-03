Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Korrektur zur Pressemeldung "Einbruch in Restpostenmarkt"

Hirschberg (ots)

Die Pressemeldung vom Vormittag zum Einbruch in den Restpostenmarkt muss korrigiert werden. Die korrekte Pressemeldung lautet folgendermaßen: Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Mittwoch, in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 03:30 Uhr, gewaltsam durch die Hintertür Zutritt zu dem Markgrafenmarkt in der Lobensteiner Straße in Hirschberg. Aus dem Lagerraum des Marktes ließen die Unbekannten eine Geldkassette mitgehen. Zum Entwendungsschaden können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden. Weiterhin versuchten die Unbekannten über das Dach in den benachbarten REPO-Markt einzudringen, was allerdings misslang. Die Einbrecher verwendeten für den Einbruch-Versuch mehrere Hilfsmaterialien, die sie vorher aus einer angrenzenden Scheune entwendet hatten. Hierzu knackten sie das Vorhängeschloss und verursachten Sachschaden. Hinweise zu den Taten nimmt die Kriminalpolizei in Rudolstadt unter der Telefonnummer 03672 417-1464 entgegen.

