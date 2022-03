Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Demonstration mit Corona-Bezug

Schleiz (ots)

Mittwochabend nahmen ca. 550 Menschen an einer nicht angemeldeten Demonstration mit Corona-Bezug in Schleiz teil. Einige von ihnen stellten gegen 19:00 Uhr Kerzen auf dem Vorplatz des Landratsamtes auf. Die Teilnehmer führten Trillerpfeifen, zwei Plakate sowie zwei Fahnen mit sich und liefen durch die Straßen der Innenstadt. An zwei der Säulen des Landratsamtes wurden zwei Plakate in A3-Größe entdeckt und sichergestellt. Um 20:20 Uhr hatten alle Personen den Versammlungsort verlassen. Aufgrund der Versammlung kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich von Schleiz.

