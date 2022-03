LPI-SLF: Unfallflucht

Saalfeld (ots) - In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte gewaltsam in die Gartenanlage in der "Rote-Berg-Straße" in Saalfeld ein. Anschließend hebelten sie die Zugangstüren von insgesamt sieben Gartenhütten auf, um nach Wertgegenständen zu suchen. Durch das Aufhebeln entstand erheblicher Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Die Einbrecher durchwühlten die Schränke in den Gartenhütten und entwendeten mehrere Armaturen, zwei Fernseher, eine Mikrowelle, eine ...

