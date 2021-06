Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei fahndet erfolgreich Gleich drei Haftbefehle am Flughafen Köln/Bonn

Köln (ots)

Am Dienstag und Mittwoch konnten Beamte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn gleich drei Festnahmen verzeichnen.

Am 15. Juli wurde bei der grenzpolizeilichen Kontrolle eines 31-jährigen polnischen Staatsbürgers eine Ausschreibung zur Festnahme festgestellt. Gegen den Polen bestand ein europäischer Haftbefehl wegen Betrugs- und Fälschungsdelikten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Gesuchte dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ein paar Stunden später ging den Beamten bei der Ausreisekontrolle in die Türkei ein 28-jähriger Deutscher ins Netz. Gegen den Reisenden bestand ein Strafvollstreckungsbefehl der Staatsanwaltschaft Wuppertal über 1035,50 Euro wegen mehrfachen Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz. Mithilfe eines Bekannten konnte er die Geldstrafe bezahlen und so eine Haftstrafe abwenden. Einen dritten Haftbefehl stellten die Beamten fest, als sie am 16. Juni um 01:26 Uhr einen 28-Jährigen im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle überprüften. Der albanische Staatsangehörige, der nach Istanbul reisen wollte, wurde von der Staatsanwaltschaft Passau wegen Trunkenheit im Verkehr gesucht. Nach Begleichung der Geldstrafe i.H.v. 1019,70 Euro konnte er seine Reise fortsetzen.

