POL-OH: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Hünfeld (ots)

Am Montag, dem 28.02.2022 ereignete sich gegen 15:30 Uhr in Hünfeld auf dem Gelände der Helios Klinik ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein schwarzer Kleinwagen fuhr in Höhe der Notaufnahme rückwärts gegen einen Betonpoller und brach diesen ab. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

