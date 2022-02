Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Update: 32-jähriger Fuldaer mit Messer schwer verletzt

Fulda (ots)

Fulda. Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht zu Samstag (19.02.) auf dem Gehweg in der Künzeller Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf ein 32-jähriger Mann aus Fulda schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet ein 34-jähriger Mann aus der Gemeinde Ehrenberg gegen 2 Uhr mit dem Geschädigten in Streit und verletzte ihn im weiteren Verlauf schwer mit einem Messer. Einem Zeugen gelang es, den 34-Jährigen von der weiteren Tatbegehung abzuhalten. Der Tatverdächtige ergriff im Anschluss die Flucht. Der 32-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, mittlerweile besteht keine Lebensgefahr mehr. Im Zuge umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige am Freitagnachmittag (25.02.), unterstützt von Spezialkräften der Polizei Schleswig-Holstein, in Lübeck festgenommen und entsprechende Beweismittel beschlagnahmt werden.

Am Samstag (26.02.) wurde der 34-Jährige dem Haftrichter beim Amtsgericht in Lübeck vorgeführt, der ihm den vom Amtsgericht Fulda erlassenen Haftbefehl verkündete. Im Anschluss wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

Dr. Christine Seban,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, Tel. +49 (0)661 / 924 - 2704

Patrick Bug,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, Tel. +49 (0)661 / 105 - 1099

