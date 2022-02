POL-OH: Kennzeichendiebstahl-Mehrere Einbrüche in Kellerräume-Körperverlertzung-Zeugen gesucht-Auto zerkratzt-Einbruch-Tipps der Polizei-Einbruch-In Haus eingebrochen-Körperverletzung-Diebstahl

Polizeipräsidium Osthessen

Kennzeichendiebstahl

Mittelkalbach. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Freitag (25.02.) die beiden amtlichen Kennzeichen FD-PM 1974 eines Ford Rangers. Zur Tatzeit stand das Auto in einer Hofeinfahrt in der Leonardstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Einbrüche in Kellerräume

Fulda. In einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Alte Ziegelei" in Petersberg brachen Unbekannte in der Zeit von Montag (21.02.) bis Freitag (25.02.) ein. Die Täter entwendeten diverse Kleidungsstücke sowie alkoholische Getränke im Gesamtwert von etwa 250 Euro.

Auch der Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Straße "In den Auegärten" in Fulda wurde in der Zeit von Mittwoch (16.02.) bis Mittwoch (23.02.) zum Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher öffneten ein angebrachtes Vorhängeschloss gewaltsam und entwendeten ein elektrisches Spielzeugauto, eine Kettensäge sowie Bettwäsche noch unbekannten Werts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar.

In der Zeit von Samstag (19.02.) bis Samstag (26.02.) brachen Unbekannte das Vorhängeschloss eines Kellerraumes eines Mehrfamilienhauses in der Sturmiusstraße auf. Es entstand Sachschaden von etwa 20 Euro. Zudem kam es in der Nacht zu Samstag (26.02.) zu einem weiteren Einbruch in einen Kellerraum des Hauses. Die Täter öffneten ein angebrachtes Vorhängeschloss ebenfalls gewaltsam und entwendeten ein E-Bike sowie ein Mountainbike im Gesamtwert von etwa 3.600 Euro. Zudem entstand Sachschaden von 15 Euro.

Außerdem versuchten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (25.02.) in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Gambettagasse einzubrechen. Die Einbrecher schnitten ein Loch in die Gittertür des Kellerverschlages, ließen jedoch aus bislang unbekannten Gründen von einer weiteren Tatbegehung ab. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung - Zeugen gesucht

Fulda. Am frühen Sonntagmorgen (27.02.), gegen 4.20 Uhr, kam es im Bereich einer Gaststätte in der Brauhausstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Hierbei wurden nach derzeitigen Erkenntnissen vier Menschen durch Faustschläge und Fußtritte verletzt, bevor die unbekannten Täter in Richtung Innenstadt davonliefen. Die Verletzten wurden anschließend vor Ort medizinisch versorgt. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Auto zerkratzt

Fulda. Unbekannte zerkratzten am Samstag (26.02.), in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 16.15 Uhr, die Motorhaube sowie den rechten vorderen Kotflügel eines grauen BMW. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Straße Bonifatiusplatz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch - Tipps der Polizei

Künzell. Durch gewaltsames Öffnen eines gekippten Fensters gelangten Unbekannte am Samstag (26.02.), in der Zeit zwischen 13 Uhr und 21 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Mörikestraße. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und entwendeten zwei Armbanduhren im Gesamtwert von rund 200 Euro. Es entstand zudem Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit! - Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab - auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen! - Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0661/105-2041.

Einbruch

Künzell. Ein Einfamilienhaus in der Lönsstraße wurde in der Nacht zu Sonntag (27.02.) Ziel unbekannter Täter. Durch gewaltsames Öffnen eines rückwärtig gelegenen Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Mit Schmuck im Wert von etwa 600 Euro flüchteten die Täter schließlich in unbekannte Richtung. Es entstand zudem Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Haus eingebrochen

Pilgerzell. Gewaltsam öffneten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (27.02.) eine rückwärtig gelegene Terrassentür eines Einfamilienhauses im Fellenweg. Anschließend betraten die Einbrecher die Räumlichkeiten und durchsuchten sie. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung

Hünfeld. Am frühen Samstagmorgen (26.02.) kam es vor einer Bar in der Lindenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein 24-jähriger Mann aus Fulda unvermittelt nach Verlassen der Gaststätte von mehreren Personen umgestoßen und geschlagen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl am Bahnhof - Zeugen gesucht

Hünfeld. Am Donnerstag (24.02.) stahlen Unbekannte, in der Zeit von 11.30 Uhr bis 12 Uhr, einer behinderten Frau im Bereich des Bahnhofes ihren Schwerbehindertenausweis sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Während die Dame - die auf einen Rollstuhl angewiesen ist - sich im Bereich eines Fahrkartenautomaten aufhielt, griffen die Langfinger zu und flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Polizeistation in Hünfeld unter Tel. 06652/96580 zu wenden.

