Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Meldungen der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Diebstahl aus Baustellenbauwagen

In der Nacht vom Freitag, dem 25.02.2022 auf Samstag, den 26.02.2022 betraten bisher unbekannte Täter unberechtigt ein Baustellengelände in der Homberger Straße in Bad Hersfeld. Dort brachen sie einen sich auf dem Gelände befindlichen Bauwagen auf und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Im weiteren Verlauf betraten sie das Erdgeschoss des Rohbaus und durchsuchten dieses ebenfalls, hebelten eine sich dort befindlichen Tür auf und entwendeten vier Baumaschinen im Wert von 350 Euro.

Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel. 06621- 932-0.

Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am 26.02.2022 befuhren ein 41-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem VW Transporter, ein 22-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Audi sowie ein 26-jähriger Mann mit seinem Peugeot in dieser Reihenfolge die Wehneberger Straße aus der Bad Hersfelder Innenstadt kommend in Richtung Allmershausen. Während der 41-jährige Mann seinen Transporter verkehrsbedingt abbremsen musste und der darauffolgende Audi-Fahrer ebenfalls sein Fahrzeug abbremste fuhr der junge Fahrzeugführer des Peugeot ungebremst auf den Audi auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Audi nach vorne geschoben, und fuhr in Folge dessen auf den Transporter auf. Bei der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem 26-jährigen Mann feststellen. Des Weiteren steht er im Verdacht das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben und war außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen in Höhe von ca. 11.500 Euro. Das Fahrzeug des 26-jährigen männlichen Fahrzeugführers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann wurden eingeleitet.

