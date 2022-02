Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Flucht

Bebra (ots)

Ein 43-jähriger Mann aus Lettland hatte seinen PKW zwischen dem 21.02.2022 und 26.02.2022 in Bebra, Im Göttinger Bogen, vor Hausnummer 32 abgestellt. Während dieser Zeit wurde der PKW durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Schaden am geparkten PKW: Streifschaden an der Fahrerseite, 1000,-EUR.

Hinweise an die Pst. Rotenburg a.d.Fulda, 06623/9370

Lotz, PHK

