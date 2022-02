Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bebra (ots)

BEBRA - Am Samstag, gg. 03:20 Uhr, wurden in der Straße Im Göttinger Bogen zwei, ordnungsgemäß am Straßenrand parkende, Personenkraftwagen von einem durchfahrenden Kraftfahrzeug beschädigt. Dieses befuhr die Straße, aus Richtung Heidaustraße kommend, touchierte zunächst einen, in Höhe der Hausnummer 30 am rechten Fahrbahnrand parkenden, Toyota und dann einen, in Höhe der Hausnummer 33 am linken Fahrbahnrand parkenden, Volkswagen. Anschließend entfernte sich das Verursacherfahrzeug in unbekannte Richtung. Der Schaden an den beiden geparkten Personenkraftwagen beziffert sich auf ca. 3.500 Euro. Die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda ermittelt nun wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und erbittet Hinweise unter der Tel.-Nr. 06623/937-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell