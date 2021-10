Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Dachstuhlbrand in Gelsenkirchen-Hassel

Gelsenkirchen (ots)

Aus bisher unbekannter Ursache, brannte am Donnerstagabend der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Gelsenkirchen-Hassel. Menschen wurden dabei nicht verletzt.

Um 21:38 Uhr rückten Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr in die Sankt-Michael-Straße aus. Mehrere Anwohner hatten kurz zuvor der Leitstelle Flammen aus dem Dachbereich des Wohnhauses gemeldet. Die ersteintreffenden Einheiten der Wache Hassel konnte diese Meldungen bestätigen. Umgehend leiteten sie die Löschmaßnahmen über den Korb der Drehleiter und einem Strahlrohr im Gebäudeinneren ein. Im weiteren Verlauf intensivierten die Feuerwehrmänner die Brandbekämpfung noch. Sie brachten eine zweite Drehleiter in Stellung und nahmen weitere Strahlrohre vor. Schnell zeigte sich so der gewünschte Löscherfolg. Gut 50 Minuten nach Einsatzbeginn war der Brand soweit unter Kontrolle, dass die ersten Einheiten einrücken konnten. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich allerdings noch bis 23:20 Uhr hin. Die stromlos geschaltete Einsatzstelle konnte im Anschluss an die Polizei übergeben werden. Sie wird nun die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

