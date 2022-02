Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Torpfosten beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Am Samstag (26.02.), zwischen 9:15 Uhr und 9:45 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem Lkw einen Torpfosten in der Grünberger Straße. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Fahrzeug das Freigelände eines Baumarktes und touchierte dabei mit seinem Anhänger den in Fahrtrichtung links angebrachten Torpfosten sowie -flügel. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von circa 9.000 Euro zu kümmern.

Bei dem Lkw handelte es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen Sattelzug mit grüner Anhängerplane und gelber Aufschrift.

Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

