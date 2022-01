Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu waffenrechtlichem Verstoß

Hildesheim (ots)

Söhlde - (gle) - Am Sonntag, den 02.01.2022 gegen 09:00 Uhr wurde eine sogenannte "Kartoffelkanone" aufgefunden.

Im Rahmen der Streife fanden Beamte des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth in 31185 Söhlde in der Straße Im Teiche am Einmündungsbereich zur Bockmühlenstraße eine auf dem Gehweg aufgebaute Kartoffelkanone vor.

Bei einer Kartoffelkanone, wie in diesem Fall, handelt es sich um eine selbstgebaute Vorrichtung mit welcher Geschosse (z.B. Kartoffeln) mit Hilfe einer Treibladung verschossen werden können. Unter anderem stellen das Herstellen, Bearbeiten und auch Führen einer solchen Vorrichtung Verstöße nach dem Waffengesetz dar.

Die Beamten haben daher ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Im Rahmen dieser hat sich der Anfangsverdacht bezüglich des Herstellens der Kartoffelkanone gegen eine männliche Person aus der Gemeinde Söhlde ergeben.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Aufsteller bzw. Benutzer geben können, sich mit der Dienststelle in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063 / 9010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell