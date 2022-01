Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Leichtkraftrades in Gronau (Leine)

Hildesheim (ots)

(pie) In der Zeit von Samstag, den 01.01.2022 10:30 Uhr, bis Sonntag, den 02.01.2022 15:00 Uhr, wurde in der Dr.-Georg-Sauerwein-Straße in 31028 Gronau (Leine) ein schwarzes Leichtkraftrad (125ccm) der Marke Betamotor vom Hof eines Grundstücks entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell