Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigungen an zwei Pkw in Drispenstedt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Im Zeitraum von Freitag, 31.12.2021, 13.30 Uhr, bis Samstag, 01.01.2022, 15.30 Uhr, wurden in der Hermann-Seeland-Straße in Drispenstedt durch bislang noch unbekannte Täter zwei dort geparkte Pkw beschädigt. Es wurden jeweils die Kotflügel der Pkw mit einem unbekannten Gegenstand mehrfach durchstoßen und dadurch beschädigt. Der Sachschaden dürfte im niedrigen vierstelligen Bereich liegen. Geschädigt sind eine 45-jährige Hildesheimerin und ein 21-jähriger aus Braunschweig. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer: 05121 / 939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell