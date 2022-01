Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 31.12.2021 bis zum 02.01.2022

Elze (bue): Die Polizei Elze bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber zu sämtlichen der folgenden Ereignisse, dass sie sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze melden.

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Am 30.12.2021 stellt eine 26-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Bekumer Straße in Gronau (Leine) eine Beschädigung ihrer Wohnungseingangstür fest. Eine Inaugenscheinnahme der Beschädigungen ergibt, dass ein bislang unbekannter Täter vermutlich mit der Absicht eines Diebstahles mithilfe eines Hebelwerkzeuges versucht hat, in die tatbetroffene Wohnung zu gelangen. Dies gelingt jedoch nicht. Der Tatzeitraum kann auf den 30.12.2021 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr begrenzt werden. Der an der Wohnungstür entstandene Sachschaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten am 30.12.2021 im Bereich Elze

Am Donnerstag, den 30.12.2021, gegen 22:05 Uhr befährt ein 18-Jährger aus Coppenbrügge mit seinem Skoda Fabia die K423 aus Sehlde kommend in Richtung Elze. Auf nasser Fahrbahn verliert er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw. Er gerät auf den Grünstreifen der Gegenfahrbahn, überschlägt sich und kommt im Graben zum Stillstand. Der 18-jähriger Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Coppenbrügge werden bei dem Unfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Unbekannter beschädigt Werbeschild in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Im Tatzeitraum vom 31.12.2021, 16:30 Uhr, bis 01.01.2022, 08:00 Uhr kam es in der Breite Straße in Gronau (Leine) zu einer Sachbeschädigung an einem Werbeschild eines dort ansässigen Restaurant- und Hotelbetriebes. Bislang unbekannte Täter beschädigte das Schild vermutlich, indem er sich mit seinem Körpergewicht an das Metallschild gehängt und es so stark verbogen hat. Zudem wurde das Schild möglicherweise durch einen Knallkörper beschädigt. Die Schadenssumme wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Schwerer Verkehrsunfall auf der B3 bei Elze - Zeugenaufruf

Am 01.01.2022 befährt vermutlich gegen 04:30 Uhr ein 80-jähriger Fahrzeugführer aus dem Raum Hannover mit seinem Pkw der Marke Nissan die B3 aus Eime kommend in Fahrtrichtung Hannover. Unmittelbar hinter der Abfahrt Elze Süd kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab, fährt frontal in die aufgrund der abschwenkenden Abfahrt rund verlaufenden Schutzplanke und stürzt samt mehrerer Meter Schutzplanke einen ca. drei Meter tiefen Abhang hinunter. Der Pkw kommt auf dem Dach liegend in einem dort verlaufenden Bachlauf zum Stillstand und ist von der Fahrbahn aus nicht mehr zu erkennen. Bei Tageslicht bemerkt gegen 09:15 Uhr ein Verkehrsteilnehmer die Beschädigung der Schutzplanke, hält an und stellt den Pkw bei einer fußläufigen Nachschau fest. Der 80-jährige Fahrzeugführer befreit sich derweil aus dem Pkw eigenständig. Er wird durch den alarmierten Notarzt und Rettungswagen mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Aufgrund einer festgestellten geringen Atemalkoholkonzentration wird ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da aus dem verunfallten Pkw Betriebsstoffe in den Bachlauf gelangen, werden die Freiwillige Feuerwehr Gronau und ein Mitarbeiter des Landkreises Hildesheim zur Unfallstellte gerufen. Am Pkw entsteht Totalschaden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Fahrer eines Rollers ohne Kennzeichen entzieht sich der Polizeikontrolle in Elze und Gronau - Zeugenaufruf

Am 01.01.2022 bemerken Beamte des Polizeikommissariats Elze gegen 18:30, dass ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines Kleinkraftrades ohne ein angebrachtes Kennzeichen an der Dienststelle vorbeifährt. Bei einer umgehend mit mehreren Funkstreifenwagen eingeleiteten Fahndung wird der Rollerfahrer mehrfach im Bereich Gronau (Leine) festgestellt. Statt auf die gegebenen Anhaltezeichen zu reagieren, entzieht er sich durch eine stark überhöhte Geschwindigkeit und der Missachtung weiterer Verkehrsregeln der Kontrolle. Die Verfolgung wird schließlich durch die eingesetzten Beamten aufgrund des für unbekannte Verkehrsteilnehmer steigendes Risikos abgebrochen. Gegen den noch unbekannten Fahrzeugführer werden Strafverfahren wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der B3 bei Banteln

Am 02.01.2022 befährt eine 53-jährige Fahrzeugführerin aus Elze die B3 aus Dehnsen kommend in Fahrtrichtung Banteln. Sie kommt mit ihrem Pkw im Verlauf einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, beschädigt zwei Leitpfosten und gerät ins Schleudern. Sie kommt im weiteren Verlauf nun nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigt einen weiteren Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Der Pkw kommt mit einem Totalschaden schließlich im rechten Straßengraben zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin wird durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Da durch die eingesetzten Beamten im Rahmen der Unfallaufnahme eine Atemalkoholkonzentration von 2,17 Promille festgestellt wird, erfolgt eine Blutentnahme und die Sicherstellung ihres Führerscheines. Weiter wird ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols eingeleitet.

Durch Knallkörper zerstörter Briefkasten in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

In der Nacht von 01.01.2022 auf den 02.01.2022 beschädigt ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 22:15 Uhr bis 04:30 Uhr den Briefkasten eines Anwohners der Blanke Straße in Gronau (Leine). Die Schadenssumme wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

