POL-LB: Kornwestheim: Gewinnversprechen führt zu Schaden von 1.900 Euro

Ludwigsburg (ots)

Mit dem Versprechen einen Betrag in Höhe von über 94.000 Euro gewonnen zu haben, konnte unbekannte Täter in mehreren Telefongesprächen zwischen Donnerstag und Montag die Aufmerksamkeit eines 75 Jahre alten Mann aus Kornwestheim wecken. In den Telefonaten erklärten die Täter, dass für die Gewinnauszahlung der Kauf von Guthabenkarten eines amerikanischen App-Stores notwendig sei. Die Codes dieser Guthabenkarten müsse er anschließend telefonisch dem Anrufer übermitteln, um angeblich den Transport der Gewinnsumme zu versichern. Dies tat der 75-Jährige dann auch. Hierdurch entstand ihm ein Schaden von 1.900 Euro. Misstrauisch wurde er, als mehrere anberaumte Termine zur angekündigten Abholung dieser Karte zunächst mehrfach vereinbart und dann wieder abgesagt wurden. Der 75-Jährige brach den Kontakt ab und wandte sich an die Polizei.

