Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Mutmaßlich alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen gegen 00:15 Uhr auf der Bundesstraße 27, kurz vor der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord, in Fahrtrichtung Ludwigsburg. Ein 21-jähriger VW-Fahrer streifte beim Fahrstreifenwechsel den rechts neben ihm fahrenden Opel eines 22-Jährigen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, wollte sich der 21-jährige Fahrzeuglenker mutmaßlich aus dem Staub machen und beschleunigte sein Fahrzeug. Der 22-jährige Opel-Fahrer folgte dem Flüchtenden bis nach Freiberg am Neckar. Während der Fahrt soll der VW-Lenker rote Ampeln überfahren haben und in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein. In der Harteneckstraße konnte die alarmierte Polizei den unfallbeschädigten Opel feststellen und die Insassen kontrollieren. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch beim 21-Jährigen fest, der während der Unfallaufnahme uneinsichtig und zunehmend aggressiver wurde. Da er einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte wurde er zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Zudem konnte der 21-Jährige keinen Führerschein vorzeigen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell