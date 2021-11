Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gützkow (ots)

In den Abendstunden des 19.11.2021 kam es in der Nähe von Gützkow zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 22-jähriger Opel-Fahrer aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald befuhr die L35 aus Greifswald kommend in Richtung Jarmen. An der Kreuzung zur B111 missachtete dieser das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und fuhr in die Kreuzung ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW Audi, welcher die Kreuzung von der A20 kommend in Richtung Gützkow befuhr.

Bei dem Aufprall wurden die Insassen des Audis verletzt. Der 37-jährige Fahrer und seine 34-jährige Beifahrerin (beide aus dem Landkreis Märkisch-Oderland) erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst ins Universitätsklinikum Greifswald verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppdienste geborgen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Die Kreuzung musste teilweise voll gesperrt werden. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Feuerwehr Gützkow war mit 10 Kameraden im Einsatz und sorgte für die Beräumung der Unfallstelle.

Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsbürger.

Im Auftrag

Henry Gaßmann

Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131 Email: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell