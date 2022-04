Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Betrunkener Randalierer - Gartenhütte in Vollbrand

Rems-Murr-Kreis (ots)

Winnenden: Unfallflucht im Parkhaus

Am Dienstag in der Zeit zwischen 15:40 Uhr und 16:40 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer im Parkhaus beim Rathaus in der Wagnerstraße den neben ihm geparkten Mercedes vermutlich beim Öffnen der Türe und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der geparkte Pkw wurde im Bereich des Kotflügels hinten rechts beschädigt, der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Welzheim: Betrunkener Mann randaliert und beleidigt Polizisten

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr meldeten sich Anwohner bei der Polizei aufgrund eines stark betrunkenen Mannes, der im Bereich der Goethestraße und der Heckenstraße randalierte. Unter anderem soll er einen Bewegungsmelder abgerissen haben und versucht haben, eine Haustüre einzutreten. Die kurze Zeit später eingetroffenen Polizeibeamten nahmen den 33-Jährigen in Gewahrsam. Auf dem Weg zum Polizeirevier beleidigte er die Polizisten mehrfach. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

Allmersbach im Tal-Heutensbach: Gartenhütte in Vollbrand

Auf einem Grundstück in der Straße Untere Au stand am Dienstagabend gegen 23 Uhr eine Gartenhütte in Vollbrand. Die örtliche Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften im Einsatz und löschte das Feuer. Ursächlich für die Brandentstehung war vermutlich eine in unmittelbarer Nähe vorausgegangene Reißigverbrennung. Der Schaden beläuft sich auf 1500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Kernen im Remstal: Motorrad contra Pkw

Ein 55-jähriger Motorradfahrer befuhr am Dienstag gegen 20:15 Uhr die L 1199 von Stetten in Richtung Esslingen. In einer Rechtskurve kam er auf die Gegenfahrspur und stieß mit einem entgegengekommenen Pkw Ford zusammen. Der Motorradfahrer hatte Glück im Unglück und verletzte sich nur leicht. Die Sachschäden an den Unfallfahrzeugen belaufen sich auf 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell