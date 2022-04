Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrugsverfahren wegen falschen Forderungen - Auto mutwillig beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Polizeipräsidium Aalen: Falsche Forderungen mit Glückspiel-Abo

Verschiedene Haushalte im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Aalen erhielten in den zurückliegenden Tagen ein Schreiben von einer vermeintlichen Münchner Anwaltskanzlei. In dem Inkasso-Schreiben werden dreistellige Geldbeträge eingefordert, die im Lastschriftverfahren eingezogen werden sollen. Die Betroffene werden aufgefordert, ein entsprechendes Lastschriftmandat zu erteilen. Ansonsten drohen Gerichtsverfahren und Zwangsmaßnahmen. Die Forderungen würden sich darin begründen, dass sich Betroffene telefonisch bei einer Lotto-Zentrale für ein Glückspiel-Abo angemeldet hätten. Bei den bislang beim Polizeipräsidium Aalen vorgelegten Schriftstücken handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um falsche Inkasso-Schreiben. Die Polizei hat in den bislang bekannt gewordenen Fällen Strafverfahren wegen Betrugsverdacht eingeleitet. Die Polizei rät, Inkasso-Forderungen sorgfältig zu prüfen und bei festgestellten Fehlern ggf. zu widersprechen. Handelt es sich um unberechtigte Forderungen, sollten Sie zunächst nicht reagieren und keinesfalls voreilig Zahlungen leisten. Bei Verdacht eines Betrugs sollten Sie Anzeige bei der Polizei erstatten. Weitere Informationen, Beratungen und Tipps erhalten Sie auch über die Verbraucherzentralen.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

15000 Euro Sachschaden und zwei leichtverletzte Insassen ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 8 Uhr ereignete. Eine 28-jährige Peugeot-Fahrerin bog vom Reuteweg auf die Rommelshauser Straße ein und stieß dort mit einem 67-jährigem Suzuki-Fahrer zusammen. Dabei verletzte sich die Peugeot-Fahrerin sowie eine Mitfahrerin im Pkw Suzuki. Die 28-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Autos wurden abgeschleppt.

Schwaikheim: Auto zerkratzt

In der Lerchenstraße wurde zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen ein Pkw Ford Ranger mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzten die Lackierung des Fahrzeugs und verursachten dabei 2000 Euro Sachschaden. Wer sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, sollte sich mit der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 in Verbindung setzen.

Waiblingen: Unfallflucht

Im Weinbergweg in Neustadt stieß am Montagvormittag in der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 10 Uhr gegen eine Mauer und verursachte dabei 1000 Euro Sachschaden. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließen unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell