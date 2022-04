Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Sachbeschädigung

Schwäbisch Hall: Unfall an Einmündung

Am Montag kurz vor 17:30 Uhr befuhr eine 47-Jährige mit ihrem Opel Astra den Sudetenweg in Richtung B14. Hier wollte sie nach rechts auf die B14 auffahren. Ein vorausfahrender 22-Jähriger musste im Einmündungsbereich seinen BMW abbremsen. Dies übersah die Opel-Fahrerin und fuhr auf den BMW auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Bühlertann: Gartenzaun beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte am Samstagabend gegen 21:30 Uhr einen Gartenzaun in der Haller Straße. Offenbar war der Unbekannte zu Fuß unterwegs und trat gegen den Zaun, so dass dieser beschädigt wurde. Dann wurde er von einem unbekannten PKW-Fahrer aufgefordert dies zu lassen und in den Wagen zu steigen. An dem Gartenzaun entstand Sachschaden von rund 200 Euro.

Die Polizei Bühlertann bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07973 5137.

