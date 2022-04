POL-LB: Gerlingen: Diebstahl zweier hochwertiger E-Bikes

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Sonntagnachmittag in ein Schulgebäude in der Jägerstraße in Kornwestheim ein. Hierzu hebelten sie die Außentür zum Schulgebäude auf und verschafften sich so Zutritt. Im Keller des Gebäudes öffneten die Täter eine Notausgangstür und betätigten einen Alarmknopf. Anschließend flüchteten sie. Die alarmierte Polizei stellte gegen 16:50 Uhr an der Schule die ...

