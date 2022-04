Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sindelfingen-Maichingen: Nach Streit unter Ex-Partner - 36-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend gegen 23:40 Uhr soll eine 47-jährige Tatverdächtige und ein 36-Jähriger in der Schillerstraße in Sindelfingen-Maichingen einen 46-Jährigen überfallen haben. Die beiden Tatverdächtigen sollen die Wohnanschrift des ehemaligen Partners der 47 Jahre alten Frau aufgesucht haben, um sich unter einem Vorwand Zutritt zu dessen Wohnung zu verschaffen. Zwischen den drei Personen soll nach dem Öffnen der Tür ein Handgemenge entstanden sein. Der 36-jährige Tatverdächtige soll auf das Opfer eingeschlagen und dieses gewürgt haben. Währenddessen soll die 47-jährige Tatverdächtige den Geldbeutel sowie das Mobiltelefon des Opfers geraubt haben. Im Anschluss flüchteten beide Tatverdächtige. Im Rahmen von eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Beamte des Polizeireviers Sindelfingen das Duo im Bereich des Schlüsseläckerplatzes in Maichingen vorläufig festnehmen Der Geldbeutel konnte später aufgefunden und dem 46-jährigen Opfer zugeordnet werden. Die Tatverdächtigen wurden zum Polizeirevier Sindelfingen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 47-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Der 36-Jährige wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Raubes, setzte ihn in Vollzug und wies den 36 Jahre alten Deutschen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

