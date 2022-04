Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Unbekannte sprühen Hakenkreuz auf PKW

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter besprühten am Samstag zwischen 14:30 Uhr und 23:00 Uhr insgesamt drei PKW, die in einer Gemeinschaftstiefgarage in der Ludwigstraße in Steinenbronn geparkt waren, mit dem Inhalt eines Feuerlöschers. Eines der Fahrzeuge wurde mit einem Hakenkreuz beschmiert. Derzeit wird nicht davon ausgegangen, dass ein Sachschaden entstanden ist. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, in Verbindung zu setzen.

