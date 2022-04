Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 23-Jähriger durch Unbekannte verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein zunächst verbaler Streit vor einer Diskothek in der Poststraße in Böblingen mündete am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:10 Uhr, in eine handgreifliche Auseinandersetzung, bei welcher ein 23-Jähriger verletzt wurde. Der junge Mann stürzte im Verlauf des Handgemenges. Mindestens einer der Kontrahenten soll ihn hierauf getreten und dabei Kopf und Oberkörper getroffen haben. Der Verletzte musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. In den Streit sollen vier noch unbekannte Männer und der 23-Jährige sowie vermutlich zwei weitere Zeugen involviert gewesen sein. An den sich anschließenden Handgreiflichkeiten seien nur zwei Personen aus der Gruppe und nach derzeitigen Erkenntnissen der 23-Jährige beteiligt gewesen. Die vier Männer flüchteten vor Eintreffen der Polizei durch eine Gasse neben der Diskothek in die Poststraße. Bei den beiden Tatverdächtigen soll es sich um zwei junge Männer handeln. Derjenige, der getreten haben soll, war mit einer dunkelgrauen Jacke bekleidet und hat dunkles Haar. Der zweite Täter ist blond und trug ein weißes T-Shirt mit heller Aufschrift. Auch die zwei Begleiter des 23-Jährigen, die Zeugen der Auseinandersetzung sein dürften, entfernten sich vor Eintreffen der Polizei. Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen, insbesondere die Begleiter des jungen Mannes, sich unter der Tel. 07031 13-2500 zu melden.

