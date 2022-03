Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 13-Jährige vermisst - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots)

Seit dem vergangenen Samstag wird die 13-jährige Arina S. aus der Karlsruher Oststadt vermisst.

Die Jugendliche lebte in einer Heimeinrichtung und verließ diese in der Nacht von Samstag auf Sonntag am letzten Wochenende. Die Gründe für ihr Verschwinden sind bislang unklar.

Sie ist ungefähr 165 cm groß und hat eine normale Statur. Sie war zuletzt bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose. Ihre Haare waren zum Zeitpunkt ihres Verschwindens blau gefärbt, ursprünglich sind ihre Haare blond. Sie trägt eine kinnlange Bobfrisur.

Ein Foto von Arina S. ist unter dem folgenden Link zu finden.

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung-2/

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 entgegen.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell