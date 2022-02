Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Autofahrer fährt in Graben

Ahaus (ots)

Unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehend ist ein 50 Jahre alter Autofahrer am Dienstagabend in Ahaus-Ottenstein in den Graben gefahren. Nachdem er sich zunächst entfernt hatte, kam er mit "Verstärkung" zurück. Alleine konnte er den Wagen nicht aus der misslichen Situation befreien. Ein Polizist in seiner Freizeit war zwischenzeitlich auf das verlassene Fahrzeug aufmerksam geworden und hatte die Streife informiert. Die Beamten trafen den mutmaßlichen Fahrer und einen Familienangehörigen sowie den Zeugen an. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Autofahrer einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,3 Promille schließen ließ. Ein Arzt entnahm dem Autofahrer eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher. Der 50-Jährige gab an, auf dem Weg zur Tankstelle gewesen zu sein, um weiteren Alkohol zu kaufen.

