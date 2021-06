Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Kennzeichendiebstahl in der Von-Kuhl-Straße in Koblenz

Koblenz (ots)

Am Dienstag, 08.06.21 wurden zwischen 07.00 Uhr und 15.45 Uhr an einem grauen VW-Golf die beiden amtlichen Kennzeichen KO-BK 563 aus deren Halterungen gerissen und gestohlen. Der Golf war auf dem Parkplatz in der Von-Kuhl-Straße, Nähe B9, geparkt.

Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell