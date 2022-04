Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Verkehrsunfall mit überschlagenem Pkw, schwer verletztem Fahrer und hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:45 Uhr ereignete sich in Tamm ein Verkehrsunfall, bei dem der 21-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz schwer verletzt wurde. Ermittlungen zufolge fuhr der Fahrer aufgrund Sekundenschlafs und mutmaßlichem Alkoholeinfluss ungebremst auf den zwei Meter hohen Kreisverkehr zwischen der Asperger Straße und der Bahnhofstraße auf. In der Folge schanzte das Fahrzeug über den Hügel des Kreisverkehrs, überschlug sich hierbei und prallte zudem gegen einen Laternenmast hinter dem Kreisverkehr. Dort kam das Fahrzeug letztendlich auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich zwar selbständig aus dem Fahrzeug befreien, musste jedoch mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden am Mercedes wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt, während der Schaden am Laternenmast ungefähr 2.500 Euro und am Kreisverkehr 1.500 Euro beträgt. Auf Grund des Verdachts der Alkoholbeeinflussung wurde bei dem 21-Jährigen im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme mussten alle Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt werden. Neben drei Streifenwägen des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen waren auch die Feuerwehr Tamm mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften sowie ein Mitarbeiter der EnBW im Einsatz.

