Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht in Tiefgarage

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag ereignete sich in der Zeit von 13:50 Uhr bis 14:40 Uhr in der Friedrichstraße, in der Tiefgarage des dortigen Supermarkts, ein Verkehrsunfall mit einem geparkten Fahrzeug, wobei sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein Zeuge, welcher den Unfall beobachtet hatte, teilte den Unfall sowie das Kennzeichen des Verursachers der Information des Marktes mit und verließ, ohne seine Personalien zu hinterlassen, ebenfalls die Örtlichkeit. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das angegeben Kennzeichen nicht zutreffend ist. An dem geparkten Pkw, Hyundai Santa Fe, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel: 07141 18-5353 in Verbindung zu setzten.

