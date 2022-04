Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L 1208

Gemarkung Weil im Schönbuch: Lkw kollidiert mit Motorrad

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Krad kam es am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr auf der L 1208 zwischen Dettenhausen und dem Kreisverkehr Kälberstelle an der B 464/L 1208. Der 51-jährige Fahrer eines Lkw der Marke Daimler kam aus Richtung Dettenhausen und hielt zunächst im Bereich einer dortigen Bushaltestelle, um anschließend seine Fahrt in Richtung Kreisverkehr fortzusetzen. Hierzu fuhr er nach links auf die Fahrbahn ein und übersah hierbei mutmaßlich den ebenfalls in Richtung Kreisverkehr fahrenden 59-Jährigen auf seinem Krad der Marke BMW, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der BMW-Fahrer zog sich hierdurch leichte Verletzungen zu und wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1.500 Euro.

