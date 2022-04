Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unfall auf der B 10

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag ereignete sich auf der Bundesstraße 10 auf Höhe Korntal-Münchingen in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz ein Unfall, bei dem ein Sachschaden von etwa 37.000 Euro entstand. Ein 27 Jahre alter Honda-Fahrer war auf dem rechten der beiden vorhandenen Fahrstreifen unterwegs, während auf der linken Spur ein 53-jähriger Skoda-Lenker unterwegs war. Der Honda-Lenker zog aus noch unbekannter Ursache auf Höhe der Autobahnschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen Fahrtrichtung Heilbronn nach links, worauf der Skoda-Fahrer nicht mehr reagieren konnte. Die beiden Fahrzeuge stießen in der Folge zusammen. Der Honda drehte sich um die eigene Achse und landete im Grünstreifen, wo er gegen eine Verkehrswarntafel prallte, die umknickte. Beide PKW waren mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

