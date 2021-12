Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Apotheke und Gaststätte

Unkel und Erpel (ots)

In der Nacht von Dienstag, 07.12.21 auf Mittwoch, 08.12.21 ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Linz zwei Einbruchsdiebstähle:

Bisher unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Kur-Apotheke in Unkel ein und erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag.

Weiterhin verschafften sich unbekannte Täter auch gewaltsam Zutritt zur Gaststätte Om Maat in Erpel und erbeuteten auch hier einen geringen Bargeldbetrag.

Wer kann Hinweise auf die Täter geben oder hat relevante Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

