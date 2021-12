Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus einem PKW

Rengsdorf (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein männlicher Täter in der Andreestraße in Rengsdorf einen PKW unbefugt geöffnet. Er entwendete anschließend aus einer Geldbörse, die in der Mittelkonsole gelagert war, Bargeld in einem niedrigen 3-stelligen Bereich. Die Tat wurde durch eine Außenkamera aufgezeichnet. Zudem sind am Tatort Spuren des Täters gesichert worden.

Mögliche Zeugen werden gebeten, weitere Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

