Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW kollidiert mit LKW

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Donnerstagmorgen (26. August), gegen 05.30 Uhr, ereignete sich auf der Wassenberger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 54 Jahre alter Mann aus Heinsberg befuhr die die Wurmstraße und beabsichtigte, nach links auf die Wassenberger Straße in Fahrtrichtung Heinsberg abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 44-jähriger Übach-Palenberger mit einem LKW die Wassenberger Straße in Fahrtrichtung Orsbeck. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der PKW-Fahrer schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw Fahrer verletzte sich nach ersten Erkenntnissen nicht.

