Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Senior gibt persönliche Bankdaten am Telefon an Betrüger weiter

Erkelenz-Kückhoven (ots)

Ein 80 Jahre alter Mann erhielt Montagnachmittag (23. August) einen Telefonanruf, in dem sich eine unbekannte männliche Person als Mitarbeiter einer Bank ausgab. Im Laufe des Gesprächs gelang es dem Anrufer, dass der Senior sowohl private Daten als auch sensible Bankdaten am Telefon preisgab. Am darauf folgenden Tag erhielt der Mann einen Anruf einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin, der eine ungewöhnliche Abbuchung vom Konto des älteren Mannes aufgefallen war. Dadurch konnte die Kontobewegung storniert und ein finanzieller Schaden des Opfers abgewendet werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell