POL-COE: Dülmen, Kreuzweg/Versuchter Einbruch beim Straßenverkehrsamt

Mit Hilfe eines Gummideckels versuchten Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag (15.4.) in das Gebäude des Straßenverkehrsamtes einzubrechen. Insgesamt zwei Fenstern im rückwärtigen Bereich des Gebäudes versuchten die Unbekannten mit dem Gummideckel einzuwerfen. Die Fenster hielten dem Stand und die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17.30 und 05.55 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

