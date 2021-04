Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, K51/Nachtragsmeldung zu "Fahrt auf Hinterreifen endet mit Sturz"

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 4363904

Ein 17-Jähriger Havixbecker nutzte sein Leichtkraftrad am Dienstag (13.04.21) kurzzeitig als Einrad. Dabei fuhr er sehr nah hinter ein vorherfahrendes Auto auf. Die Polizei bittet nun diesen Fahrer, sich unter 02594-7930 als Zeuge zu melden.

Ursprungsmeldung:

Sein Leichtkraftrad kurzzeitig als Einrad genutzt hat am Dienstag (13.04.21) ein 17-jähriger Havixbecker. Gut ausgegangen ist das nicht. Ein Zeuge beobachtete, wie er gegen 13 Uhr die Schützenstraße auf dem Hinterrad seiner Maschine befuhr. Zuvor hatte er schon stark beschleunigt. Der Jugendliche fuhr zudem sehr nah hinter einem vorausfahrenden Auto her. Der 17-Jährige geriet mit dem Rad gegen die Bordsteinkante und stürzte. Es entstand lediglich Sachschaden an dem Motorrad. Der Fahrer muss sich nun auf ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr einstellen.

