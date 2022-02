Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bruder bezahlt Geldstrafe und verhindert Ersatzfreiheitsstrafe Bundespolizei stellt Mann mit zwei Haftbefehlen fest

Bielefeld (ots)

Am Sonntagmorgen (06. Februar) ist durch die Bundespolizei am Hauptbahnhof Bielefeld ein 24-jähriger Mann festgenommen worden.

Die Beamten kontrollierten den Syrer und stellten fest, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Bielefeld mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde.

Der in Bielefeld wohnhafte Mann ist der Wache am Hauptbahnhof zugeführt worden und es wurden die Haftbefehle eröffnet. Demnach hatte er aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eine Gesamtgeldstrafe von knapp 3300 Euro zu zahlen oder ersatzweise für 212 Tage in Haft zu gehen.

Der Mann konnte seinen Bruder telefonisch erreichen. Dieser erschien auf der Dienststelle der Bundespolizei in Bielefeld und zahlte die geforderte Geldsumme für seinen Bruder.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Brüder die Wache verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell