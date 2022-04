Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großsachsenheim: Auseinandersetzung auf offener Straße

Ludwigsburg (ots)

Wegen Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung wird sich ein 42-Jähriger verantworten müssen, der am Montagmorgen gegen 05:40 Uhr einen 37-jährigen zunächst im Straßenverkehr genötigt und im weiteren Verlauf beleidigt und geschlagen haben soll. Der 37-Jährige befuhr mit seinem Renault die Landesstraße 1125 in Richtung Sachsenheim und überholte nach Ortsende Bietigheim-Bissingen mit seinem Fahrzeug den 44-jährigen Fiat-Fahrer. Nach dem Überholvorgang fuhr der 44-Jährige dem späteren Opfer immer wieder dicht auf und nötigte ihn mehrfach mit der Lichthupe. An der Kreuzung Breuninger Straße und Gerhard-Rummler-Straße fuhr der 37-jährige in Richtung Porscheplatz ab. Hier folgte ihm der 44-Jährige weiter und beide hielten an. Der 44-Jährige lief zum Fahrzeug des 37-Jährigen, bespuckte ihn durch das geöffnete Seitenfenster und beleidigte ihn. Zudem schlug er dem Opfer dessen Mobiltelefon aus der Hand und trat es, nachdem dieses auf den Boden fiel, bei Seite. Nachdem der 37-Jährige aus seinem Renault ausgestiegen war, schlug der 44-Jährige mit beiden Fäusten auf das Opfer ein. Ein Zeuge beobachtete die Situation und verständigte die Polizei. Der 37-Jährige wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

