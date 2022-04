Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Lkw-Lenker beschädigte am Montagmorgen gegen 07:30 Uhr einen auf einem Baumarkt-Parkplatz in der Leibnizstraße in Kornwestheim geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Unfallschaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Eine Zeugin konnte den Unfall beobachten. Es soll sich um einen weißen Lkw mit Anhänger gehandelt haben. Dieser soll von einem zirka 35 bis 40 Jahre alten Fahrer gelenkt worden sein. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, sucht weitere Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

