Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fahrräder mutwillig beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwei Regio Rad-Fahrräder der Deutschen Bahn wurden in der Pfarrwiesenalle in Sindelfingen-Nord mutwillig beschädigt. Eines der Fahrräder wurde laut Zeugenaussage letzte Woche Mittwoch gegen 16:00 Uhr demoliert. Das andere Fahrrad wurde am Dienstag dort lädiert aufgefunden. Der Schaden an beiden Fahrrädern wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die weitere Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 6970, zu melden.

