POL-FR: Hohentengen: Steak verbrannt - Einsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 02.06.2022, gegen 13:45 Uhr, kam es in Wehr in der Öflinger Straße nahe der Ausfahrt zu der B 518 zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 77 Jahre alter Bentley-Fahrer war von der Bundesstraße nach links in die Öflinger Straße abgebogen. Direkt nach der Einmündung sei ihm ein schwarzer Pkw auf seiner Fahrspur ...

