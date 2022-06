POL-FR: Schopfheim: Fahrzeug zerkratzt- Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Freiburg Am frühen Montagmorgen, dem 30.05.2022, gegen 04.55 Uhr, bemerkte eine Passantin ein brennendes Fahrzeug im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Waldkircher Straße in Freiburg Trotz umgehend verständigter Feuerwehr brannte das Auto komplett aus. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 10.000 EUR. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann eine Brandstiftung nicht ...

