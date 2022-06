Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Zeugensuche nach Verkehrsunfall in der Öflinger Straße

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.06.2022, gegen 13:45 Uhr, kam es in Wehr in der Öflinger Straße nahe der Ausfahrt zu der B 518 zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 77 Jahre alter Bentley-Fahrer war von der Bundesstraße nach links in die Öflinger Straße abgebogen. Direkt nach der Einmündung sei ihm ein schwarzer Pkw auf seiner Fahrspur entgegengekommen, so dass der Bentley-Fahrer auf eine Verkehrsinsel auswich und dort mit einem Schild kollidierte. Der Fahrer des schwarzen Autos fuhr weiter. Da der Bentley-Fahrer Kreislaufprobleme bekam, wurde vorsorglich ein Rettungswagen hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden am Auto und am Verkehrszeichen liegt bei rund 2500 Euro. Der Polizeiposten Wehr bittet Zeugen, sich mit zu melden (Kontakt 07762 8078-0).

