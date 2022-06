Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Unfallflucht bei Bäckerei - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Schluchseer Straße in Häusern kam es am Donnerstagmorgen, 02.06.2022, zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr war dort eine Mercedes-Benz E-Klasse geparkt. Beim Ein- oder Ausparkten dürfte ein anderes Fahrzeug gegen den Mercedes-Benz gestoßen sein. Der Mercedes-Benz wurde hinten rechts beschädigt. Der Sachschaden liegt bei ca. 4000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Da reger Betrieb in der nahen Bäckerei herrschte, hofft der Polizeiposten St.Blasien (Kontakt 07672 92228-0) auf Zeugenhinweise!

