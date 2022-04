Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vorfahrt missachtet - Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

Hiddenhausen (ots)

(jd) Eine 36-jährige Bünderin fuhr am Montag (25.4.) um 7.40 Uhr mit ihrem Seat auf der Löhner Straße in Richtung Enger. Zur gleichen Zeit fuhr eine 34-jährige Hiddenhauserin mit ihrem VW auf dem Grasweg in Richtung Löhner Straße. An der dortigen Einmündung bog die Hiddenhauserin nach rechts in die Löhner Straße ein. Dabei übersah sie offensichtlich die von links kommende, vorfahrtsberechtigte Bünderin. Obwohl die Autofahrerin aus Bünde noch versuchte, ihr Fahrzeug abzubremsen, kam es zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls verletzen sich die 36-Jährige und ihr 15-jähriger Beifahrer leicht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der VW Golf der Verursacherin über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügt. Die Frau muss sich also neben fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr auch wegen dieses Delikts verantworten.

