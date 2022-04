Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Tankstelle- Täter in Bad Salzuflen festgenommen

Herford (ots)

(sls) Am Sonntagabend (25.4.) gegen 02:20 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge auf der Leitstelle der Polizei und gab an, dass soeben an einer Tankstelle am Babenbecker Feld der optische Alarm ausgelöst wurde. Zudem konnte der Zeuge zwei männliche Personen dabei beobachten, wie diese augenscheinlich vom Tatort davon rannten. Durch eingesetzte Polizeibeamte wurde festgestellt, dass die Eingangstür augenscheinlich gewaltsam geöffnet wurde und der Verkaufsraum durchwühlt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen wurden diverse Stangen an Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro mitgenommen.

Im Verlauf der Fahndung wurde durch Zivilkräfte der Kreispolizeibehörde Lippe ein Fahrzeug in Bad Salzuflen festgestellt, dass in Verdacht steht, schon bei weiteren Einbrüchen als Fluchtfahrzeug genutzt zu werden. Der Opel Mervia mit polnischen Kennzeichen befand sich gegen 04.00 Uhr abgestellt in der Sackgasse am Eickhof. Bei der anschließenden Überprüfung des Fahrzeuges befanden sich keine Insassen mehr im Fahrzeug. Die Tatverdächtigen flüchteten in bislang unbekannte Richtung. Das mögliche Fluchtfahrzeug wurde zur weiteren Spurensicherung vorläufig sichergestellt.

Durch einen Diensthundeführer der Polizei Lippe konnte im Nahbereich des abgestellten Opel Meriva gegen 04.10 Uhr eine männliche Person festgestellt werden, die sich im Bereich Elverdisser Straße fußläufig auf einem anliegenden Feld befand. Da der Verdacht bestand, dass es sich um einen möglichen Tatverdächtigen des Einbruchs handelte, wurde er durch den Hundeführer angesprochen. Daraufhin warf der Mann einige Gegenstände aus der Bekleidung und versuchte zu flüchten. Die Flucht konnte durch den Einsatz des Diensthundes erfolgreich unterbunden werden. Dieser stellte den Beschuldigten nach einigen Metern. Bei dem Flüchtigen handelt es sich um einen 43-jährigen Georgier, der durch den Hundebiss verletzt wurde. Er wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Herforder Krankenhaus gebracht. Die weggeworfenen Gegenstände des Georgiers wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zu den weiteren flüchtigen Tatverdächtigen dauern noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell